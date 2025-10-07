SBV: Lukas Oesch übernimmt Kommunikation

Lukas Oesch ist seit 1. Juni 2025 als Vizedirektor sowie Leiter Politik und Kommunikation in der Geschäftsleitung des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) tätig. Dies gab der Verband am Dienstag bekannt. Oesch tritt die Nachfolge von Marcel Sennhauser an, der den Verband im Frühjahr verlassen hat.
Oesch verantwortet neben der politischen Kommunikation auch das Marketing des Verbands. Er war zuvor acht Jahre lang in der politischen Kommunikation der Nagra tätig, wo er das Tiefenlagerprojekt kommunikativ begleitete. Vor seinem Wechsel in die Kommunikation arbeitete er mehrere Jahre in der Forschung.