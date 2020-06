Stadtpolizei Zürich: Maja Bartholet wechselt in Privatwirtschaft

von Christian Beck

Maja Bartholet, Kommunikationsspezialistin bei der Stadtpolizei Zürich, wird ab September 2020 Leiterin Kommunikation der Regionale 2025. «Nach sechs Jahren Stapo freue ich mich sehr, die Gesamtverantwortung für die Kommunikation für dieses wegweisende, gemeinde- und kantonsübergreifende Grossprojekt zu übernehmen. Das Limmattal ist wahnsinnig vielseitig und so viel mehr als einfach nur die Agglo von Zürich», so Bartholet gegenüber persoenlich.com.

Bei ihrer neuen beruflichen Herausforderung wird sich Bartholet um die Zukunft des Limmattals kümmern. «Die Regionale 2025 unterstützt die Ideen der Menschen, die das Limmattal aktiv mitgestalten und deren nominierten Projekte das Limmattal prägen. Seien dies neue Wohnformen, die Neuorganisation des Nahverkehrs oder wegweisende Begegnungsorte – die Zukunft wird von Menschen gestaltet», so Bartholet. Im Jahr 2025 werden die Projekte in einer finalen, grossen Ausstellung vorgestellt.

Bei der Stadtpolizei Zürich begleitete Bartholet unter anderem als Projektleiterin den neuen Imagefilm. Dieser wurde komplett inhouse realisiert und Anfang 2019 veröffentlicht (persoenlich.com berichtete). Ebenfalls war sie verantwortlich für die Recruiting-Kampagne «Mach Zürich zu deinem Revier», dies in Zusammenarbeit mit der Agentur Rod Kommunikation. «Die Kampagne musste zwischenzeitlich pausiert werden, weil zu viele Bewerbungen eingegangen waren», so die 31-Jährige.

Bartholet begann ihre berufliche Laufbahn 2011 als Planning Assistant und später Junior Planner bei Rod. Ab 2014 absolvierte sie die Polizeischule, 2017 wechselte sie in die Kommunikationsabteilung der Stadtpolizei Zürich. Bartholet hat einen Bachelor of Arts in Organisationskommunikation an der ZHAW.