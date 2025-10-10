Adcom: Management-Buy-out und neue Doppelspitze

Publiziert am 10.10.2025

Die Übernahme erfolgte im Rahmen eines Management-Buy-outs rückwirkend per 1. Juli 2025 und sichert die langfristige Nachfolge der Agentur. Dominik Ellenberger war zuletzt als COO für Adcom tätig, während Alain Blaser am 1. Dezember 2024 als Chief Concept & Development Officer (CDO) zur Geschäftsleitung stiess. Gründer Michael Fischer hat Adcom nach fast 30 Jahren verkauft und tritt aus dem Verwaltungsrat zurück. Der bisherige CEO, Daniel Dysli, wechselt ebenfalls in den Verwaltungsrat und wird das neue Führungsteam von dort aus begleiten.

«Ich freue mich, dass ich Adcom in gute Hände übergeben darf», wird Gründer Michael Fischer in einer Mitteilung zitiert. «Mit Erfahrung, Know-how und neuer Energie ist die Agentur bestens aufgestellt, um ihre erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen». Die neuen Inhaber ergänzen: «Wir freuen uns, die Geschichte von Adcom gemeinsam mit unserem Team, unseren Kundinnen und Kunden sowie Partnern weiterschreiben zu dürfen».

Unter der neuen Führung richtet Adcom den Blick auf die Zukunft und plant, ihre Rolle als Full-Service-Dienstleisterin im Live-Marketing weiter auszubauen. Dazu gehören die Erweiterung der Kompetenzen in Konzeption und Eventorganisation sowie die Stärkung der Bereiche Eventlogistik und Promotionspersonal.

Adcom ist in den Bereichen Events, Personal und Logistik tätig. Das Unternehmen beschäftigt an vier Standorten rund 40 Mitarbeitende. (pd/cbe)