Flughafen Zürich: Manuela Staub muss gehen

Publiziert am 02.02.2026

Die Flughafen Zürich AG verkleinert ihre Geschäftsleitung von sieben auf sechs Personen, wie das Unternehmen am Montag bekannt gibt. Die Anpassung erfolgt im Rahmen einer Neuausrichtung der Verantwortlichkeiten, um künftigen Herausforderungen wirkungsvoller zu begegnen und den Austausch mit zentralen Anspruchsgruppen zu stärken. Dies haben Verwaltungsrat und CEO Lukas Brosi gemeinsam entschieden.

Die Abteilungen Sustainability & Public Affairs sowie Corporate Communications werden neu direkt von CEO Lukas Brosi geführt. Der Bereich Human Resources verantwortet künftig CFO Kevin Fleck im Bereich Finance & Services. Die Abteilung Visitor Services & Events wird im Kommerzbereich unter der Leitung von CCO Stefan Gross angesiedelt. Die Anpassung erfolgt per sofort.

Manuela Staub war 2022 in die Geschäftsleitung des Flughafens befördert worden (persoenlich.com berichtete). Zuvor war sie zwei Jahre lang für die Kommunikation verantwortlich. (pd/spo)