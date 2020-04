Agroscope: Marc Andrey wird Kommunikationschef

Per 1. Juni 2020 tritt Marc Andrey die Leitung der Kommunikation bei Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung, an, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

«Die Themenfelder und Aufgaben der Agroscope-Kommunikation sind sehr spannend, zukunftsgerichtet und vielfältig», lässt sich Andrey in der Mitteilung zitieren. Er freue sich darauf, seine breite Kommunikationserfahrung in diesem interessanten Umfeld einzusetzen.

Marc Andrey arbeitet seit 2014 bei der Valiant Bank. Er leitet die Unternehmenskommunikation und ist verantwortlich für die Medienarbeit. Bei Valiant baute er die Unternehmenskommunikation auf, passte diese an die veränderten Anforderungen an und entwickelte sie laufend weiter.

Erfahrungen im politischen Umfeld eines grossen Staatsbetriebs sammelte er bei der Postfinance. Vor seiner Zeit bei Valiant war er während zehn Jahren als Mediensprecher und Leiter Medien für das Grossunternehmen tätig. Als früherer Videojournalist und Moderator bei TeleBärn kennt er zudem das journalistische Handwerk.

Grundlage für die berufliche Laufbahn von Marc Andrey ist sein Studium an der Universität Bern mit den Schwerpunkten Volkswirtschaftslehre und Medienwissenschaften.