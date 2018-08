Mummenschanz-Stiftung: Marc Reinhardt wird Geschäftsführer

Der Stiftungsrat der Mummenschanz-Stiftung mit Sitz in Altstätten hat Marc Reinhardt als ihren neuen Geschäftsführer gewählt. Der Kommunikations- und Veranstaltungsprofi tritt seine Stelle am 1. September 2018 an und wird in dieser Funktion Nachfolger von Markus Simmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Reinhardt hat ein Executive MBA absolviert und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Marketing und Kommunikation, Veranstaltungsmanagement, Leadership und Geschäftsführung. Er war zehn Jahre als Radiojournalist tätig, elf Jahre als PR-Berater in Agenturen und acht Jahre in der Unternehmenskommunikation. Unter anderem war der heute 53-Jährige in Zürich beim damals grössten Konzertveranstalter der Schweiz, Good News Productions, als Head of Communication tätig.

Reinhardt ist in St. Gallen aufgewachsen. Die neue Position gibt ihm die Möglichkeit, wieder zurück in die Ostschweiz zu kommen: «Mummenschanz gehört zum Schweizer Kulturgut. Die bekannte Theatertruppe ist eine einzigartige Institution, die seit knapp 50 Jahren weltweit grosse Erfolge feiert. Ich freue mich sehr, die Erfolgsgeschichte zusammen mit Floriana Frassetto, der künstlerischen Leiterin und Co-Gründerin von Mummenschanz, sowie dem Stiftungsrat weiterzuschreiben», wird Reinhardt in der Mitteilung zitiert.

Markus Simmen hat die Geschäfte der Mummenschanz-Stiftung während über sieben Jahren geführt. Er wechselt als Leiter Marketing und Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung zur Baloise Session. (pd/cbe)