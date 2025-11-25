Publiziert am 25.11.2025

Der Film erzählt die Geschichte von Froschkönig Fredi, dem Maskottchen des Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten (KMSK), der an einem verschneiten Wintermorgen aufwacht und seine Krone vermisst. Begleitet wird er von der sechsjährigen Mia, die an der seltenen Krankheit Charcot-Marie-Tooth leidet, und Lewis, der einen seltenen Gendefekt (ZNF292) hat. Die drei durchqueren gemeinsam glitzernde Schneelandschaften und geheimnisvolle Wälder.

Die Projektleitung lag bei Manuela Stier, die gemeinsam mit Michelle Sieber das Drehbuch und den Text entwickelte. Moritz Schlanke verantwortete die Geschichte, die Animationen sowie den Song. Markus Stadelmann lieh dem Film seine Stimme, Thomas Fuchs (Die Filmemacherei) zeichnete für die Videokompositionen verantwortlich. Siemens Schweiz und Siemens Caring Hands unterstützten das Projekt.

Der Film ist in Schweizerdeutsch und Deutsch auf YouTube verfügbar. (pd/cbe)