Promotion-Tools

Marco Eberhard gibt die Geschäftsleitung ab

Der Mehrheitsaktionär hat per 1. Januar 2023 die Geschäftsführung der Promotion-Tools AG an sein Management-Team übergeben und dieses gleichzeitig am Unternehmen beteiligt.

Übernehmen von Marco Eberhard (r.) die Verantwortung: (v.l.): Christian Wolfer, Denise Zweifel, Yohann Preti, Timur Viskhapov, Nathalie Vörös. (Bild: zVg)