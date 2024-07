Zürcher Kantonalbank: Marco Metzler hat gekündigt

Marco Metzler, Leiter Media Relations & Newsroom bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB), hat per Ende Juli gekündigt. «Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, um mich in neue Projekte und Themen vertiefen zu können», so der 47-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com.

Metzler ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. «Ich führe verschiedene Gespräche. Ich suche eine spannende Herausforderung, in der ich mein Wissen und meine Erfahrung in Kommunikation, Medien, Führung, Storytelling, Strategie, Beratung, Digitalisierung und Newsroom einbringen kann», so Metzler zu seinen Zukunftsplänen. Auch eine Rückkehr in den Journalismus schliesst er nicht aus.

Bei der ZKB startete Marco Metzler im Oktober 2020 (persoenlich.com berichtete). Rückblickend sagt er: «Es war eine spannende und lehrreiche Zeit mit einem breiten Aufgabenfeld, in dem ich zusammen mit dem Team viel bewirken konnte – von Medienarbeit, strategischer Beratung, Krisenkommunikation bis hin zu grossen integrierten Kommunikationsprojekten.» Sehr geschätzt habe Metzler die stets gute und professionelle Zusammenarbeit mit den Journalistinnen und Journalisten und den Kolleginnen und Kollegen.

Vor seiner Zeit bei der ZKB war Metzler während 13 Jahren bei der NZZ tätigt, zuletzt als Leiter Digital bei der NZZ am Sonntag. Er hat in Zürich und Madrid einen Master of Arts in Wirtschaftsgeschichte in Verbindung mit Sozialökonomie, Informatik und Betriebswirtschaftslehre erworben.