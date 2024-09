Migros: Marco Metzler wird neuer Leiter Newsroom

Publiziert am 02.09.2024

Am Montag, 16. September, startet Marco Metzer als Leiter Newsroom Migros-Gruppe in der Direktion Kommunikation, heisst es in einer Mitteilung. Bis vor kurzem war er für die Medienarbeit, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Corporate Newsrooms bei der Zürcher Kantonalbank verantwortlich (persoenlich.com berichtete). Davor führte er das Digital-Ressort der NZZ am Sonntag und war in dieser Position verantwortlich für Betrieb, Qualität und Weiterentwicklung der digitalen Kanäle. Mit dem neuen Newsroom schafft die Migros eine zentrale Stelle, die die Übersicht hat über alle Kommunikationsaktivitäten.

Mit seiner umfassenden und langjährigen Erfahrung in Kommunikation und Medien werde Metzler den Newsroom der Migros-Gruppe aufbauen und betreiben. Dabei liegt der Fokus auf klaren Prozessen, Rollen und Zielen, um unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit weiter zu stärken.

«Mit Marco Metzler gewinnen wir einen versierten Kommunikations- und Medienprofi. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüssen zu dürfen», wird Christian Dorer, Leiter Kommunikation der Migros-Gruppe, zitiert.

«Ich freue mich schon sehr darauf, diese spannende Herausforderung in diesem einzigartigen Unternehmen anzupacken, das Team kennenzulernen und gemeinsam einen Newsroom aufzubauen – damit wir sowohl rasch auf wichtige aktuelle Ereignisse reagieren können als auch unsere strategischen Themen und relevanten Geschichten gut orchestriert über die richtigen Kanäle an die Menschen bringen», sagt Marco Metzler zur Neuanstellung. (pd/wid)