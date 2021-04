Creative Minds: Marco Ratschiller verstärkt das Team

Der frühere «Nebelspalter»-Chefredaktor Marco Ratschiller bleibt der Ostschweiz treu: Von 2005 bis Ende 2020 hatte Ratschiller mit Erfolg und bei steigender Verkaufsauflage die Redaktion des Satiremagazins im thurgauischen Horn geleitet, ehe der Journalist, Cartoonist und studierte Historiker nach der Neuausrichtung des Titels auf Ende März 2021 die Redaktion verliess (persoenlich.com berichtete).

Nun verstärkt der 47-Jährige ab sofort das Team von Creative Minds, einer Full-Service-Agentur, die ihr Domizil ebenfalls in Horn hat, wie es in einer Mitteilung heisst. «Ich freue mich riesig, meine Kreativität und meinen Sinn für treffende und augenzwinkernde Aussagen in Text und Bild in eine vielseitige und engagierte Agentur einzubringen, mit der ich bereits in den vergangenen Jahren hin und wieder erfolgreich zusammenarbeitet durfte», wird Ratschiller in der Mitteilung zitiert, und Pascal Rüegg, Mitinhaber der Agentur, sagt: «Marco Ratschiller bringt mit seiner jahrelangen Tätigkeit als Chefredaktor eine wohltuende Aussensicht mit, zugleich besitzt er als Journalist wie als Illustrator wertvolle Erfahrung, wenn es darum geht, Komplexes interessant, verständlich und mit der richtigen Prise Humor kanalgerecht weiterzugeben.» (pd/lom)