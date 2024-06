Baloise Session: Marco Streller wird Verkaufsleiter des Musikfestivals

Publiziert am 17.06.2024

Die Baloise Session verstärkt seine Organisation, um sich auch zukünftig hochklassig im Festivalmarkt präsentieren zu können, heisst es in einer Mitteilung. So tritt Bernhard Fischer neu in den Verwaltungsrat ein. Fischer ist seit 2006 Leiter des Firmenkundengeschäfts Nordwestschweiz der Credit Suisse/UBS und seit 2022 Präsident der Basler Bankenvereinigung.

Mit Thomas Keller erweitert das Festival seine Geschäftsleitung. Keller war 15 Jahre lang Geschäftsführer der Kaserne Basel und etablierte diese gemeinsam mit der künstlerischen Leitung zum grössten Kulturzentrum der Nordwestschweiz.

Als dritter Neuzugang vermelden die Bâloise Session schliesslich Marco Streller als neuer Head of Sales. Streller war Spitzenfussballer beim FC Basel und spielte für die Schweizer Nationalmannschaft. Nach seiner Sportkariere engagierte er sich als Sportdirektor und Partner Manager beim FC Basel und absolvierte an der HSG ein CAS in Sportmanagement und ein KMU Intensivstudium. Als Experte kommentiert er Fussballspiele bei Blue Sport. (pd/nil)