Yellowshark hat sich in den letzten zehn Jahren «als bekannte Marke unter den Personaldienstleistern» etabliert, heisst es in einer Mitteilung. Yellowshark kenne den Schweizer Arbeitsmarkt so gut «wie ein Hai die sieben Weltmeere». Insbesondere im Baugewerbe sowie in den Bereichen IT & Technik oder KV & Wirtschaft habe sich die Firma einen Namen gemacht und sei fester Bestandteil bei der Personalvermittlung vieler grosser aber auch kleinerer Firmen.

Die Kreativen von Rosarot verhalf Yellowshark zu «einem modernen, bissigen Markenauftritt» und einer besonders auf Conversion optimierten Website. Inspiriert von der aus dem Wasser ragenden Rückenflosse des Hais, lautet das eindeutige Versprechen und die neue Positionierung: «Herausragend». Damit Yellowshark bei Arbeitnehmern genauso wie bei Arbeitgebern deutlich heraussticht, schreibt die Agentur.

So wie das Revolvergebiss des Hais stetig neue Zähne wachsen lässt, so ist auch beim kompletten Rebranding die Marke Yellowshark rundum erneuert worden: Das dreieckige Gestaltungselement aus der Haifischflosse steht für die Beziehung zwischen dem Personaldienstleister, dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Das Symbol prägt dabei nicht nur das neue Logodesign, sondern zeigt in der Bildwelt auf die herausragenden Jobchancen und begleitet den User als Pfeil wegweisend durch die neu konzipierte Website. Die Bildwelt sorgt laut Mitteilung dafür, dass ein Besuch auf dem Portal einen starken Erinnerungswert erzeugt. Das neue Design wurde auf alle Kommunikationsmittel – von der Firmenpräsentation über den Social-Media-Auftritt bis zur Signaletik im Haus – verlängert und gibt dem Unternehmen heute sein neues Gesicht.

Schritt für Schritt zur Online Conversion

Die Konzeption der Website wurde zweifach durchdacht: Erstens für BtoC und zweitens für BtoB. Insbesondere für die Arbeitnehmenden wurde eine User Experience entwickelt, welche den Kunden an der Hand nimmt, ihn mit Tipps und Ratschlägen zur Bewerbung motiviert und dann in wenigen Schritten zur Conversion begleitet. So konnte neben einer Traffic-Steigerung über gezieltes Online-Marketing auch die Nutzerführung verbessert werden. Aus der grundlegenden Analyse des Nutzerverhaltens kreierte Rosarot zudem einen separaten Bereich für Unternehmen, die ihrerseits herausragende Mitarbeiter suchen. «Auf der Suche nach dem nächsten Job oder passenden Kandidaten muss nun niemand mehr im Trüben fischen», so die Agentur.

Verantwortlich bei Yellowshark: Philippe Gerber (Geschäftsleitung), David Imfeld (Geschäftsleitung), Mario Barretta (Digital Business Manager); verantwortlich bei Rosarot: René Karrer (Creative Direction), Nadine Bachmann (Beratung), Andreas Steiner (Konzept, Text), Dirk Schilling, Daniela Kuchtova (Text), Bianca Berger (AD), Jonas Hartmann (Grafik, UX), Sandra Staub (Grafik), Stephanie Steimer (DTP), Labinot Gashi (Digital Marketing), Caroline Etter (Online Campaign Management). (pd/cbe)