FS Parker: Markenauftritt gegen Menopause-Klischees

Die Zürcher Agentur entwickelte für das Luzerner Competence Center eine Markenidentität mit Fokus auf ganzheitliche Frauengesundheit. Die MenoClinic richtet sich an Frauen in der Peri-Menopause und darüber hinaus.

Die MenoClinic wurde von mehreren Gründerinnen ins Leben gerufen und positioniert sich als innovatives Zentrum für Frauen in der Lebensmitte.

Die MenoClinic verfolgt einen integralen Ansatz aus Prävention, evidenzbasierter Medizin, Mental Empowerment und dermatologischer Ästhetik. FS Parker übersetzte diese Vision in eine Markenwelt, die nach eigenen Angaben Vertrauen, Sanftheit und zeitgemässe Ästhetik vermitteln soll.

Der Auftrag umfasste die Entwicklung eines strategischen Narrativs für den Bereich ganzheitliche Gesundheit und Longevity. Dabei setzte die Agentur auf Brand Storytelling, das die Zielgruppe «respektvoll, optimistisch und stilvoll» ansprechen soll.

