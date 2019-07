Gemeinsam mit MetaDesign hat die Schweizer Industrie-Ikone Saurer sich ihrer strategischen Markenführung angenommen. Ziel sei es gewesen, das Profil der Marke zu schärfen und das Unternehmen in die Zukunft zu führen, heisst es in einer Mitteilung.

An der diesjährigen Textil- und Bekleidungstechnologiemesse ITMA wurde das Markenerlebnis zum ersten Mal vor der breiten Öffentlichkeit in Barcelona zum Leben erweckt – mit einem Messestand, der ebenfalls von MetaDesign konzipiert war.

Mit seiner über 160-jähigen Geschichte sei Saurer heute ein führendes, weltweit agierendes Traditionsunternehmen mit Fokus auf Maschinen und Komponenten zur Garnverarbeitung. Darüber hinaus biete sie integrierte Lösungen und Dienstleistungen in der Verarbeitung von Fasern und ermögliche so Entwicklungen in verschiedensten Branchen – von Haute Couture über Reifen bis hin zu E-Mobilitätsbatterien. Gemeinsam mit MetaDesign als Partner sei die Marke unter dem Leitgedanken «We power creation» repositioniert worden. (pd/log)