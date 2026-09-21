Diff. | Gecko: Markenwelt für gestapelte Stadt

Publiziert am 21.09.2026

Die Agenturen Diff. und Gecko haben für das Projekt Wankdorfcity 3 in Bern eine Marke entwickelt. Im Zentrum steht die Idee der «gestapelten Stadt». Sie sieht vor, Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Begegnung nicht nebeneinander, sondern auf verschiedenen Ebenen übereinander anzuordnen und räumlich zu vernetzen, heisst es in einer Mitteilung.

Nach Angaben der Agenturen verfolgt Wankdorfcity 3 einen neuen städtebaulichen Ansatz. Funktionen werden übereinander gestapelt, Terrassen, Freiräume und gemeinschaftliche Ebenen sollen zusätzliche Aufenthaltsqualität schaffen. Das Konzept will hohe Dichte mit hoher Aufenthaltsqualität verbinden.

Weil das Stadtmodell neu sei, habe eine klassische Vermarktung nicht genügt, so die Agenturen. Diff. und Gecko entwickelten deshalb eine strategische Leitidee, die das Projekt nicht über die Architektur, sondern über Storytelling erklärt. Daraus entstand eine eigenständige Markenwelt mit einer farbigen Identität, die sich bewusst von den üblichen zurückhaltenden Visualisierungen der Immobilienkommunikation abhebt.

Diff. entwickelte das Branding, realisierte die Website, gestaltete die Vermarktungsunterlagen und verantwortet die Baustellenkommunikation. Ein innen und aussen gebrandetes Tram macht die Marke im Berner Alltag sichtbar. Die kanalübergreifende Social-Media-Kommunikation stammt von Kornflex und Breitbild Studios.

Die Kommunikation folgt einem zweistufigen Vorgehen: Zunächst soll das Konzept der gestapelten Stadt bekannt gemacht und erklärt werden. In einem zweiten Schritt dient die Marke als Grundlage für die Vermarktung der Wohn- und Gewerbeflächen. (pd/spo)