JK Development: MarketingPoint wird rückwirkend übernommen

JK Development, ein im B2B-Telemarketing tätiges Schweizer Unternehmen, übernimmt rückwirkend auf den 1. Januar 2023 die MarketingPoint AG. Die Übernahme erfolgt laut einer Mitteilung aufgrund einer Nachfolgeregelung. Die Firmeninhaber von MarketingPoint würden deshalb bis zur Pension im Unternehmen bleiben und 2026 austreten.

JK Development, im Jahr 2012 gegründet, beschäftigt derzeit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Zug. Inzwischen hat der Telemarketing-Spezialist im gesamten DACH-Raum Fuss gefasst: In Deutschland ist JK Development mit Hauptsitz in München seit 2018 tätig, in Österreich aus Wien, seit 2021. Die Thurgauer MarketingPoint AG wurde 2003 gegründet, ist auf Neukundengewinnung spezialisiert und beschäftigt aktuell 15 Mitarbeitende, von denen alle übernommen werden.

Dank der Übernahme der MarketingPoint AG kann JK Development sein Portfolio weiter vertiefen, heisst es weiter. Neben den Telemarketing-Dienstleistungen können nun zusätzliche Services angeboten werden, darunter Kundenkommunikations- und Verkaufsschulungen, Firmenseminare, Kundenbefragungen sowie Analyse-Workshops zur Neukundengewinnung und Fachschulungen im IT-Bereich.

«Für die Kundinnen und Kunden bringt die Übernahme der MarketingPoint AG eine Vielzahl von Vorteilen: Kleinere Kunden, die bisher von MarketingPoint AG betreut wurden, erhalten weiterhin den gewohnten Service, während JK Development seine Expertise für grössere Kunden einbringt. Dies ermöglicht es, Projekte jeglichen Volumens erfolgreich umzusetzen und auf jedes Budget einzugehen», wird JK Development-Inhaber und -CEO Marco Mannhart zitiert.

JK Development und MarketingPoint AG werden weiterhin unter eigenem Namen auftreten. (pd/cbe)