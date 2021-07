Swiss Ladies Drive: Markteintritt in Asien vollzogen

Vom Appenzell nach Beijing, Singapur und Mumbai: Die Swiss Ladies Drive GmbH erobert mit ihren Formaten China und Indien. Business-Leaderinnen profitieren vom «internationalen Austausch und starken Netzwerken in beiden Welten», wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Swiss Ladies Drive GmbH wurde 2007 von Sandra-Stella Triebl und Sebastian Triebl im ausserrhodischen Appenzell gegründet. Das Interview- und Autor:innenmagazin «Ladies Drive – Das Businessmagazin für Ladies mit Drive» wurde seit Bestehen kontinuierlich im Print- und Digitalbereich, aber vor allem auch im Club-, Event- und Konferenz-Sektor für gezieltes Business Networking und Know-how-Transfer für Unternehmerinnen, Managerinnen und Kaderfrauen erweitert.

Nun holt sich das Gründer-Ehepaar mit der Chinesin Na Geng Verstärkung, um den asiatischen Markt zu erobern. Gemeinsam gründeten sie die Ladies Drive Asia GmbH. Die neue Firma hat laut Mitteilung bereits den ersten Kunden und Partner gewonnen sowie eine langfristige Kooperation geschlossen. Es handelt sich «um eine der renommiertesten und prestigeträchtigsten PR- und Marketingagenturen Chinas»: Die Cenbo Group. Deren Inhaber Linyi Yu wird sich fortan als Ladies Drive Host für sämtliche Aktivitäten im chinesischen Raum engagieren.

Vor 17 Jahren gründete Linyi Yu die Cenbo Group, die für diverse chinesische und internationale Marken tätig ist. Er war unter anderem 2008 während der Olympischen Spiele mit der Planung und Ausführung des Nachhaltigkeits-Projekts betraut und setzt mit seiner Agentur zahlreiche gross angelegte internationale Projekte um. Linyi Yu gewann in den letzten drei Jahren in Folge die Wahl zum «Best Manager» und «Person of the Year In The Public Relations Industry» in China. Im Jahr 2018 wurde er Vorsitzender des Scuderia Ferrari Club Beijing China, für dessen Geschäfte er operativ und selbstständig tätig ist, mit dem Ziel «High Quality Life» und «Smart Lifestyle» kontinuierlich nach China zu bringen.

Europäische Herkunft trifft auf globales Wachstumspotenzial

Dank dieser Kooperation verfügt die Ladies Drive Asia GmbH über Mitarbeitende und Offices an bester Lage in Beijing, Singapur und Mumbai. Die ersten Produkte, die bereits diesen Sommer auf dem asiatischen Markt lanciert werden, sind die Ladies Drive-League of Leading Ladies, Ladies Drive-Webinare und Master Classes sowie Ladies Drive-Mentoring-Programme. Weitere Produkte folgen in den nächsten Wochen und Monaten, wie es weiter heisst.

«Die Swiss Ladies Drive GmbH bringt 14 Jahre Erfahrung im Bereich Produkte und Dienstleistungen für Business-Frauen mit, der erst in letzter Zeit weltweit so richtig Fahrt aufzunehmen scheint. Diese Erfahrung dient als Basis für das neue Asiengeschäft», lassen sich die beiden Gründer der Swiss Ladies Drive GmbH, Sandra-Stella Triebl und Sebastian Triebl, zitieren. (pd/cbe)