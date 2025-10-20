Publiziert am 20.10.2025

Gemäss dem Nachhaltigkeitsbericht konnte das Unternehmen seine Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2023 um 14 Prozent reduzieren. An den Schweizer Standorten stammen 83 Prozent des in den Büros genutzten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Die SMG strebt Netto-Null-Emissionen bis 2030 für die Bereiche Scope 1 und 2 an.

«Potenzial unserer Plattformen ausschöpfen»

«Wir möchten das Potenzial unserer Plattformen ausschöpfen, um bessere und nachhaltigere Entscheidungen in grossem Massstab zu ermöglichen», schreibt Christoph Tonini, CEO der SMG im Editorial zum Nachhaltigkeitsbericht. Gleichzeitig wolle man die eigenen Geschäftsabläufe weiter stärken, um widerstandsfähig zu bleiben, Risiken zu reduzieren und langfristigen Wert zu schaffen.

Der parallel publizierte Bericht über vermiedene Emissionen wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Vaayu erstellt. Er bezieht sich auf die Plattformen Ricardo, tutti.ch und anibis.ch. Auf Basis von 4,4 Millionen Transaktionen und Umfragen bei 22'900 Nutzern wurde berechnet, dass durch Secondhand-Käufe im Jahr 2024 rund 71'438 Tonnen CO₂-Äquivalente im Vergleich zu Neukäufen vermieden wurden.

Die Nachhaltigkeitsstrategie der SMG basiert auf vier Säulen: Integrität, digitale Sicherheit, Mitarbeiterförderung und gesellschaftliche Wirkung. Der Bericht enthält zudem Angaben zu Cybersicherheit, Mitarbeiterzufriedenheit sowie Diversität und Inklusion. (pd/nil)