Emmi: Markus Abt wird Kommunikationschef

Markus Abt tritt per Anfang April 2020 die Stelle als Head of Corporate Communications bei Emmi an, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Funktion verantwortet er die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Konzernkommunikation sowie die kommunikative Positionierung der Emmi Gruppe. Damit übernimmt er die Nachfolge von Esther Gerster, die Anfang Jahr nach längerer Krankheit verstorben ist.

In den Aufgabenbereich des neuen Kommunikationsleiters fallen die Strategieentwicklung sowie die gesamte nach innen und aussen gerichtete Unternehmenskommunikation inklusive der Nachhaltigkeitskommunikation.

Abt verfüge über langjährige Agentur- und Beratungserfahrung sowie breite Branchenexpertise im Konsumgüter- und Lebensmittelbereich. Nach leitenden Funktionen bei Sunrise (Telekommunikation) und Prionics (Biotech) hatte er zuletzt bei Unilever über mehrere Jahre verschiedene Positionen im In- und Ausland inne und war unter anderem für die weltweite Kommunikation der Lebensmittelsparte sowie den R&D-Bereich verantwortlich.

Kommunikationsteam komplett

«Zusammen mit ihrem Team hat Esther Gerster die Unternehmenskommunikation von Emmi stark weiterentwickelt. Dafür sind wir ihr sehr dankbar», lässt sich Urs Riedener, CEO der Emmi Gruppe, in der Mitteilung zitieren. «Wir freuen uns, dass mit Markus Abt ein ausgewiesener Experte die Leitung unserer Kommunikationsabteilung übernimmt und unser Management-Team verstärkt.»

Der Bereich Unternehmenskommunikation ist ab 1. April 2020 wie folgt aufgestellt:

Markus Abt, Head of Corporate Communications

Victoria Arnold, Senior Communications Manager

Robert Bossart, Corporate Journalist

Ladina Guggiari, Junior Communications Manager

Liz Lämmler, Corporate Events & Design Manager

Claudia Schuler, Online Manager

Sibylle Umiker, Senior Communications Manager & Mediensprecherin

(pd/lol)