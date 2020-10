Standing Ovation: Markus Dambach an Bord geholt

Als neuer Head of Business Development und Mitglied des Führungsteams bringt Markus Dambach umfassende Erfahrung in den Bereichen Live-Kommunikation und Brand Experience ins Team von Standing Ovation ein, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

So hat Dambach bei Richnerstutz zahlreiche Marken- und Raumerlebnisse konzipiert und gemeinsam mit dem Team realisiert. Er ist spezialisiert auf Markenauftritte von Unternehmen in einem erlebnisorientierten Marktumfeld: «Mich fasziniert das komplexe Zusammenspiel zwischen Marken, Unternehmen und Zielgruppen. Emotionen authentisch und nachhaltig erlebbar zu machen, ist nicht eine Frage des Formates, sondern des Verständnisses für die Markenwerte», lässt er sich zitieren.

Bei Standing Ovation baut Dambach das Leistungsspektrum weiter aus: «360-Grad-Kommunikation ist für mich kein trendiges Schlagwort, sondern eine Notwendigkeit des zeitgemässen Markenmanagements. Ob in realen oder digitalen Räumen, an einem Live-Event oder einem PoS: Markenerlebnisse sind ein stärkeres Instrument denn je, um Geschichten zu erzählen und Werte zu vermitteln.»

Der gelernte 3D-Polydesigner begann seine Karriere bei Manor. Er hatte während zehn Jahren diverse Führungspositionen im Bereich PoS-Gestaltung und Promotion inne. Danach war er während zehn Jahren bei Hauser & Partner als operativer Geschäftsführer tätig, bevor er 2017 zu Richnerstutz wechselte, wo er zuerst als COO und später als Business Developer agierte.

Standing Ovation freut sich über die kompetente Ergänzung und sieht der gemeinsamen Zukunft voller Zuversicht entgegen. Trotz der widrigen Umstände und der Corona-bedingten Einschränkungen hält die Agentur am Ausbau ihrer Kompetenzen und Leistungen fest, schreibt die Agentur abschliessend. (pd/lol)