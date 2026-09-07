Rob Nicolas: Marquart wird Head of Operations

Publiziert am 07.09.2026

Die Agentur Rob Nicolas hat mit Raphael Marquart einen Head of Operations bestimmt. In dieser Rolle soll er dafür sorgen, dass die richtigen Kompetenzen zur richtigen Zeit zusammenkommen, Potenziale bei Neu- und Bestandskundinnen und -kunden entwickelt und neue Lösungen in den Agenturalltag übersetzt werden.

«Raphael hat in knapp zwei Jahren enorm viel bei Rob Nicolas bewegt. Er hat ein sehr gutes Gespür für Markt und Menschen – und gleichzeitig den Drive, daraus echten Impact für unsere Kund:innen zu generieren», lässt sich Co-CEO Rahel Mark in der Mitteilung zitieren. Marquart selber erklärt, ihn begeistere am Unternehmen besonders das Team mit seinem «Know-how, Energie und Lust, Social Media zum stärksten Medium unserer Kund:innen zu machen».

Marquarts bisherige Position bei Rob Nicolas wird im Zuge des Wechsels neu besetzt und ist ausgeschrieben (persoenlich.com berichtete). Parallel dazu baut die Agentur teamübergreifende Fachrollen aus: Tina Gerber übernimmt als Lead Projects, Thomas Christen als Lead Social Production und Robin Gassner als Lead Data die jeweiligen Fachgebiete über die einzelnen Teams hinweg. (pd/nil)