Premotion: Martin Elmiger wird Managing Partner

Publiziert am 18.08.2026

Martin Elmiger ergänzt damit das bestehende Führungsteam um Reto Schmidiger, Pedro Llopart und Sacha Johann. Laut Mitteilung war er Mitgründer der Auviso – Audio Visual Solutions AG und dort als CEO sowie als Präsident des Verwaltungsrates tätig.

Bei Premotion soll Elmiger künftig in den Bereichen Geschäftsentwicklung, strategische Unternehmensentwicklung und Positionierung wirken sowie als Sparringpartner in Kundenprojekten auftreten. Die Agentur begründet den Schritt mit einer über zwei Jahrzehnte zurückreichenden Zusammenarbeit zwischen Elmiger und dem Unternehmen. «Wir kennen uns seit unserer Lehrzeit und haben über viele Jahre gemeinsam Projekte umgesetzt», lässt sich Sacha Johann, Managing Partner bei Premotion, in der Mitteilung zitieren.

Elmiger selbst spricht von einem bewussten Schritt: «Nach vielen Jahren in einer operativen Führungsfunktion wollte ich mich beruflich nochmals neu ausrichten», so Elmiger.

Premotion beschäftigt sich seit knapp 25 Jahren mit den Geschäftsfeldern Kommunikation, Event und Training und positioniert sich als Anbieterin dieser drei Bereiche aus einer Hand. (pd/cbe)