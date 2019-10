Annual Multimedia Award: Martin et Karczinski holt drei Medaillen

Mit Gold ausgezeichnet wurde die Website für Occhio, den deutschen Marktführer im Premium Leuchten-Segment. Jeweils Silber holten die Webseiten für das Interior-Design-Unternehmen Bernd Gruber aus Kitzbühl und das auf hochwertige Immobilien spezialisierte Münchner Familienunternehmen Riedel, wie es in einer Mitteilung heisst.





«Im Kern steht immer der Ansatz ‹identity based growth›. Wir entwickeln Marken aus ihrer Identität heraus und schaffen Markenerlebnisse, die in der physischen und der digitalen Welt mit ihrer Einzigartigkeit überzeugen», lässt sich Daniel Zehntner, CEO bei Martin et Karczinski Zürich, in der Mitteilung zitieren. (pd/lol)