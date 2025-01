Trusted Board Advisors: Martin Naville wird Partner und Miteigentümer

Publiziert am 20.01.2025

Das auf Reputation Management spezialisierte Beratungsunternehmen Trusted Board Advisors wird von sieben Partnern gehalten. Ihre Expertise umfasst die Bereiche strategische Kommunikation, Corporate Governance, Kapitalmarkt, Public Affairs, Recht und Corporate Positioning einbringen. Wie das Beratungsunternehmen mitteilt, steigt nun Martin Naville ein als Partner und Miteigentümer.

Zwanzig Jahre bei der schweizerisch-amerikanischen Handelskammer

Naville leitete während zwanzig Jahren die Swiss American Chamber of Commerce. In dieser Zeit entwickelte sich die Organisation zu einer wichtigen Stimme für internationale Schweizer Unternehmen und US-Firmen in der Schweiz. Zuvor war er 16 Jahre bei der Boston Consulting Group tätig, zuletzt als Partner.

Der Jurist mit Master-Abschluss der Universität Zürich engagiert sich in verschiedenen Gremien. Er präsidiert seit 2004 den Verwaltungsrat des Zoo Zürich sowie das Komitee Weltoffenes Zürich und ist Mitglied des Global Advisory Board der ETH Zürich sowie des Foundation Board des IMD in Lausanne. (pd/nil)