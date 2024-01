June: Martina Meyer stösst zum Team

June Corporate Communications wächst weiter. Seit Anfang Jahr ergänzt Martina Meyer das Team. Als Senior Beraterin wird sie June gemeinsam mit Nathalie Eggen, Yvonne Samaritani, Raffaela Ackermann und Melanie Kälin weiter vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung.

Bevor sie in die Kommunikationsberatung wechselte, war Martina Meyer über 15 Jahre in unterschiedlichen leitenden Positionen in der Unternehmenskommunikation tätig. Unter anderem leitete sie das Kommunikations- und Marketingteam des Spitals Männedorf und verantwortete die gesamte externe und interne Kommunikation. Unter ihrer Leitung setzte das Spital eine neue Markenstrategie mit einem kompletten Rebranding um und positionierte sich erfolgreich im Markt, heisst es. Davor war sie zuständig für die interne Kommunikation bei der SBB Infrastruktur und leitete die Kommunikation des Grossprojekts Durchgangsbahnhof Löwenstrasse.

Mit Martina Meyer stärkt June Corporate Communications laut Communiqué ihre Expertise in der Change Kommunikation, der internen Kommunikation und CEO-Kommunikation. «Ich sehe ein grosses Potenzial insbesondere bei der internen Kommunikation. Sie ist entscheidend, damit Teams auch in einem sich wandelnden Umfeld erfolgreich zusammenarbeiten und dadurch einen entscheidenden Beitrag zum unternehmerischen Erfolg beitragen», ist Martina Meyer überzeugt.

Sie hat im Rahmen ihres Executive MBA an der HWZ auch ein Modell für die Change Kommunikation entwickelt. «Wandel in Unternehmen gehört heute zum Alltag, deshalb sollte Change Kommunikation ein fixer Bestandteil der Kommunikationsstrategie sein», so Martina Meyer. Weitere Spezialgebiete sind die strategische Kommunikationsberatung, das crossmediale Storytelling und die Positionierung von Unternehmen und Führungspersönlichkeiten.

Nathalie Eggen, Managing Director von June Corporate Communications, freut sich über die Verstärkung: «Mit Martina erweitern wir unsere Expertise, sich im Wandel befindende Unternehmen in der Kommunikation optimal zu beraten – insbesondere Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor.» Und Yvonne Samaritani, ebenfalls Managing Director, ergänzt: «Martina ist nicht nur fachlich eine wertvolle Ergänzung, sondern passt auch persönlich perfekt in unser Team. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.»

Nathalie Eggen und Yvonne Samaritani gründeten June Corporate Communications im November 2022 als Teil des Jung von Matt-Ökosystems. Die Agentur konzentriert sich insbesondere auf interne und externe Kommunikation für Unternehmen in Innovations- und Transformationsprozessen. (pd/cbe)