Publiziert am 19.01.2026

Das ehemalige Medienausbildungszentrum MAZ, heute bekannt als Kompetenzzentrum für Journalismus und Kommunikation, ist dem Fachverein Perikom als Partnermitglied beigetreten. Mit dem MAZ erweitert Perikom seine Expertise in den Bereichen Storytelling, Schreiben und KI-unterstützte Content-Produktion, schreibt der Verein in einer Medienmitteilung.

Tanja Maniglio Hofer, Leiterin des Studienbereichs «Corporate Communications» am MAZ, begründet das Interesse an der Partnerschaft wie folgt: «Interne Kommunikation ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen – insbesondere in Zeiten von Transformation und Fachkräftemangel. Mit unseren Kompetenzen in Führungs- und Krisenkommunikation, Corporate Storytelling, Newsroom-Steuerung sowie Auftritts- und Dialogkompetenz unterstützen wir Organisationen dabei, Vertrauen zu stärken und Mitarbeitende aktiv einzubeziehen, sodass interne Kommunikation und HR-Strategien gemeinsam maximale Wirkung entfalten».



Perikom organisiert regelmässige Veranstaltungen für Kommunikations- und Personalfachleute, darunter Abendveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch. Die nächste Schweizerische Tagung HR/Interne Kommunikation findet am 21. Mai 2026 zum Thema Mitarbeiterengagement statt.

Zu den Partnermitgliedern von Perikom gehören neben dem MAZ unter anderem Ahead, Beekeeper, Farner Consulting, die Hochschule Luzern – Wirtschaft, die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, die ZHAW sowie die Zürcher Gesellschaft für Personal-Management. (pd/nil)