NZZ Academy: Medienhaus und Militär bieten gemeinsame Ausbildung an

Publiziert am 16.10.2025

Die eineinhalb- bis zweitägige Ausbildung gliedert sich in zwei Teile, wie es in einer Medienmitteilung der NZZ Academy heisst. Zum Einstieg ordnen Expertinnen und Experten der NZZ Academy aktuelle Risikolagen in Bereichen wie Geopolitik, Technologie und Umwelt ein – mit direktem Bezug zur Schweizer Wirtschaft. Anschliessend durchlaufen die Teilnehmenden unter der Leitung erfahrener Coaches der Schweizer Armee ein intensives Krisentraining unter realitätsnahen Bedingungen. In Szenarien wie Cyberangriffen, Stromausfällen oder Naturkatastrophen trainieren sie das strukturierte Handeln unter Druck – praxisnah und unter Echtzeitbedingungen.

Vermittelt werden drei zentrale Elemente des Krisenmanagements: der zivil wie militärisch bewährte «5+2»-Krisenmanagement-Prozess, die Führung in Krisenstäben sowie die Krisenkommunikation. Die NZZ Academy schärft dabei den Blick für strategische Zusammenhänge und Entscheidungen unter Unsicherheit, während die Schweizer Armee jahrzehntelange Erfahrung im Führen unter Druck einbringt. Diese Kombination aus strategischer Perspektive und operativer Krisenerfahrung bildet den Kern des Programms.



«Robuster, klarer und handlungsfähiger zurück in den Alltag»

Manuel P. Nappo, Leiter der NZZ Academy, kommentiert das neue Angebot und die Zusammenarbeit mit der Armee gemäss Medienmitteilung so: «Wer heute führen will, muss unter Druck klar denken, schnell handeln und sein Team sicher navigieren können. Genau das trainieren wir im Crisis Leadership Training. Wer hier durchgeht, kommt robuster, klarer und handlungsfähiger zurück in den Business-Alltag.»

Oberst i Gst Niklaus Jäger, Kommandant der Führungs- und Kommunikationsausbildung der Schweizer Armee, lässt sich so zitieren: «In unserer Krisenausbildung trainieren die Teilnehmenden, auch unter schwierigsten Bedingungen Verantwortung zu übernehmen. Die Trainingseinheiten sind keine Kurse, sondern authentische, fordernde Krisensimulationen.»

Das Crisis Leadership Training wird mehrmals jährlich angeboten – erstmals am 2. und 3. Dezember 2025. (pd/nil)