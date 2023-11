Zulauf Partner: Medienjurist Manuel Bertschi wird Partner

Die auf Medienrecht spezialisierte Kanzlei Zulauf Partner aus Zürich nimmt Manuel Bertschi per 1. Dezember 2023 in die Partnerschaft auf. «Wir freuen uns ausserordentlich, mit Manuel Bertschi einen der versiertesten Medienanwälte für unsere Partnerschaft gewonnen zu haben. Er besticht durch seine Fachkompetenz genauso wie durch seinen Scharfsinn und seine Hartnäckigkeit», wird Rena Zulauf, Gründungspartnerin von Zulauf Partner, in einer Mitteilung zitiert.

Bertschi hatte einst als Journalist gearbeitet, unter anderem für die Basler Zeitung, ehe er seine juristische Karriere begann. Der heute 35-Jährige war Medienjurist beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom), Co-Geschäftsführer von Fairmedia und arbeitete als Rechtsanwalt für grosse Wirtschaftskanzleien in Zürich und Basel. 2021 stieg er als Senior Associate bei Zulauf Partner ein, wo er nun in die Partnerschaft aufgenommen wurde.

Manuel Bertschi berät Personen und Unternehmen vorwiegend in den Bereichen des Medien- und Kommunikationsrechts, des Persönlichkeits- und Reputationsschutzes. Er hat in jüngster Vergangenheit mit aufsehenerregenden Fällen in der Öffentlichkeit von sich reden gemacht. So erwirkte er etwa für die Nationalrätin Sibel Arslan die Entfernung eines mit KI erstellten und von Nationalrat Andreas Glarner veröffentlichten Videos, in welchem Arslan für Glarner angeblich Wahlwerbung machte.