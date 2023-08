Jetzt Studios: Medienschaffende gründen AI-Agentur

Die Dokumentarfilmerin und feministische Journalistin Rosanna Grüter startet zusammen mit dem Datenjournalismus-Pionier und Mitbegründer von AlgorithmWatch Lorenz Matzat die Jetzt Studios. Die Agentur für Generative AI in der Medien- und Publishing-Branche sitzt in Zürich und plant 2024 eine Erweiterung nach Deutschland, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Duo gehe von einem grundlegenden Medienumbruch durch Generative AI aus: Dieser werde alle Bereiche des digitalen Informationsflusses zwischen Mensch und Maschine betreffen, zeigen sich die Medienproduzentinnen und -produzenten überzeugt. So würde etwa dem Wissensbedürfnis und Kenntnisstand entsprechend lernende Personalisierung von Informationsangeboten machbar, die bislang selten über das Niveau von simplen Lückentexten herauskam.

Die Jetzt Studios konzentrieren sich auf den journalistischen und Non-profit-Sektor. Neben der Konzept- und Produktentwicklung bietet das Unternehmen Beratung und Begleitung bei der bevorstehenden Transformation von Redaktionen und Öffentlichkeitsarbeitsbereichen an.

«Es besteht kein Zweifel daran, dass die sogenannte künstliche Intelligenz zahlreiche Risiken birgt», stellt Rosanna Grüter fest. «Doch sie eröffnet auch ein enormes Potenzial für sinnvolle Anwendungen, die bisher kaum machbar waren, wie zum Beispiel zur Verhinderung geschlechtsbezogener Diskriminierung durch Cyber-Bullying.» Die 39-jährige Schweizerin produzierte im vergangenen Jahr eine viel beachtete Doku-Serie über weibliche DJs und schreibt regelmässig eine Kolumne für das feministische Finanzmagazin ElleXX.

«Durch Generative AI wird unsere menschliche Sprache zum zentralen Interface – die Interaktion mit Software und Inhalten über den Umweg Touch und Tasten geht in vielen Bereichen zu Ende. Und damit werden sich die damit verbunden Formate, Kanäle und Berufe wesentlich verändern», ist sich Lorenz Matzat sicher. Der 48-jährige Deutsche lehrt derzeit als «Gastprofessor für die Zukunft des Journalismus» an der Universität Leipzig und engagiert sich in verschiedenen Initiativen für Klimajournalismus.

Die Jetzt Studios arbeiten bereits an ersten Produktkonzepten und Formatentwicklungen für Medienunternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Ab September 2023 veröffentlichen sie einen zweiwöchigen Newsletter mit Analysen und Hinweisen zu relevanten Entwicklungen von Generativer AI für Journalismus und NGOs. (pd/cbe)