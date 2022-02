Flughafen Zürich: Mediensprecherin Raffaela Ackermann geht

Im März kommt es zu einem personellen Wechsel in der Unternehmenskommunikation der Flughafen Zürich AG. Die langjährige Mediensprecherin, Raffaela Ackermann, wird das Unternehmen per Mitte März verlassen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ackermann stiess 2015 zum Medienteam, zuvor war sie im 2013 Praktikantin. Nebst ihrer Funktion als Mediensprecherin und Stellvertreterin der Leiterin Corporate Communication, war sie unter anderem verantwortlich für die Gesamtkommunikation des Grossprojekts «The Circle» und die kommerziellen Themen des Unternehmens. Raffaela Ackermann wird nach ihrer Weltreise eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens annehmen.

«Wie lange die Reise dauern wird, wohin sie führt und welcher beruflichen Herausforderung ich mich danach stellen werden – all das ist noch unklar und völlig offen», so Ackermann auf Anfrage von persoenlich.com. «Aber mein Herz wird bestimmt auch weiterhin für die Kommunikationsarbeit schlagen.»

Als neue Mediensprecherin ergänzt Elena Stern das Medienteam seit 1. Februar 2022. Nach Abschluss ihres Bachelorstudiums in Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Zürich war sie seit 2018 in der Unternehmenskommunikation von Swiss International Air Lines tätig, unter anderem als Mediensprecherin und im Bereich der strategischen Kommunikation. Parallel dazu verfolgte sie ihre Spitzensportkarriere im Curling, die sie 2021 beendete. Sie kennt den Flughafen Zürich und die Luftfahrtbranche bestens, was sie zur idealen Ergänzung des Medienteams macht.

Nebst Elena Stern gehören die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Manuela Staub sowie die Mediensprecherinnen Jasmin Bodmer-Breu und Bettina Kunz zum Medienteam. (pd/cbe)