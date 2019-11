Medin Biel/Bienne ist ein Angebot des Spitalzentrums Biel in Zusammenarbeit mit Localmed Biel und diversen selbstständigen Leistungsanbietern. Über 40 Fachleute kümmern sich um das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten auf einem Stockwerk am Bahnhof Biel, wie es in einer Mitteilung heisst.





Die Neukonzeption wurde von Hella Studio, einer Kreativagentur aus Burgdorf, erarbeitet. Vom Markenauftritt, der Signaletik und aller dazugehörenden Kommunikationsmittel konnte ein Gesamtpaket ausgearbeitet werden. Die Website wurde in Craft CMS gebaut, welche auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet wurde.





(pd/lol)