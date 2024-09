Publiziert am 04.09.2024

Publiziert am 04.09.2024

Die digitale Welt ist von ständigen Veränderungen und sich wandelnden Kundenbedürfnissen geprägt – insbesondere im komplexen Umfeld der Krankenversicherungen stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Denn hier sind Klarheit und Orientierung entscheidend, damit Menschen schneller das finden, was für ihre Gesundheit wichtig ist, heisst es in einer Mitteilung.

Erklärtes Ziel von Sanitas ist es, den Zugang zur Gesundheit für seine Versicherten so einfach wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund hat der Markenauftritt stets auf markante Kontraste und eine kräftige, vertraute grüne Farbpalette fokussiert. Doch insbesondere im digitalen Umfeld wirkten einige Elemente veraltet, und ihre laufende Anpassung wurde den Ansprüchen der Marke nicht mehr gerecht. Deshalb entschied man sich für eine Auffrischung der Marke.

Die Neugestaltung der digitalen Präsenz stand im Mittelpunkt. In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Expertinnen und Experten des Sanitas-Teams wurde die Website grundlegend überarbeitet und dabei auf das Wesentliche fokussiert: klare Strukturen, übersichtliche Inhalte, einfache und verständliche Texte und eine intuitive Bedienung. Grosszügige Layouts und ein frischeres Design machen die Nutzung angenehmer.

Diese konzeptionellen und gestalterischen Optimierungen wurden auch auf den Online-Prämienrechner, das Onlinemagazin (welches Ende des Jahres im neuen Design live geht) und die e-Newsletter übertragen: Massnahmen, die das Sanitas-Team anschliessend detailliert und inhouse implementiert hat. Die weiteren Touch-Points von Print über Social Media bis hin zur Werbung wurden gründlich geprüft und in Co-Creation-Modus weiterentwickelt.

Das Ergebnis ist laut Mitteilung «ein vertrautes Gesamtbild, das zugleich frischer, klarer und einladender wirkt – eine natürliche Weiterentwicklung für eine Marke, die konsequent auf ihre Stärken setzt». (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Sanitas: Kaspar Trachsel (Leiter Marketing und Vertrieb), Valentin Hüsser (Leiter Markenführung), Claudia Sebald (Leiterin Content & Unternehmenskommunikation), Fitim Arifi (Leiter Omni- Channel Management), Simone Rolli (Corporate Design Manager), Natalie Sniatala (PO Web), Devin Aaron Fehr (Content & Channel Manager Web/Mobile), Peter Wittwer (UX / UI Designer), Helwi Braumiller (Leiterin Redaktion), Isabelle Fretz (Redaktorin), Anna Montanato (Redaktorin), Roland Brühwiler (Channel Manager Social Media), Florian Mäder (IT DEV Lead), Thilo Holzer (IT DEV Lead), Sasha Lorenz (IT DEV Lead), Gesa Walk (PO Prämien-rechner), Darko Jergovic (UI / UX Designer), Fiammetta Kym (Marketing Manager), Sarah Morales (PO CRM), Stefanie Thalmann (Leiterin Omnichannel CRM); verantwortlich bei Dear Creative: René Allemann (CEO & Creative Director), Thea Ferretti (Director), Marisa Güntlisberger (Director), Philippe Knupp (Director), Walter Tagliaferri (Director), Lea Zaugg (Junior Consultant), Andrea Bissig (Senior Designer), Palma Manco (Senior Designer). Verantwortlich bei WebRepublic: Michael Nuster (Consultant).