Das Kundenmagazin «energie&wasser» von IWB besetzt in Basel einen Führungsanspruch beim Thema Energie. Viermal im Jahr werden damit IWB-Kunden in Basel und der Region erreicht. Die Corporate-Publishing-Agentur Basel West hat das Mandat Anfang Jahr bei einer WTO-Ausschreibung gewonnen und das Konzept zusammen mit Eicon geschärft. So wurde die Titelstory zu einer dreiteiligen Focus-Rubrik erweitert, heisst es in einer Mitteilung.

In der neusten Ausgabe zum Thema Digitalisierung wird der E-Sportler Luca Boller vom FC Basel über seinen Vollzeitberuf interviewt. Darauf folgen ein Interview zum Thema «Smart City» in Basel und ein Beitrag zum neuen Internetangebot von IWB. Generell kommen im neu konzipierten Heft mehr Personen zu Wort und ins Bild. Technische Themen werden dadurch menschlicher und zugänglicher. Die Gestaltung folgt einer Dramaturgie mit fakten-, emotions- oder meinungsorientierten Beiträgen, die Lesefreundlichkeit gewinnt durch eine optimierte Typografie. Zudem ist eine Artikelauswahl online auf energie-und-wasser.ch verfügbar. IWB verbindet die Beiträge ausserdem konsequent mit ihren Social-Media-Kanälen.

Verantwortlich bei IWB: Barbara Tank (Projektleitung), Erik Rummer (Leiter Kommunikation und Marketing); verantwortlich bei Basel West Unternehmenskommunikation: Thomas Aerni, Markus Siegenthaler (Konzeption, Gestaltung); verantwortlich bei Eicon: Claude Beauge, Paul Drzimalla (Konzeption, Redaktion). (pd/cbe)