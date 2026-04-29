Publiziert am 29.04.2026

Der überarbeitete Auftritt des Kantonsspitals Winterthur soll seine strategische Ausrichtung sichtbar machen: Menschenzentrierung als gelebte Haltung, nicht als Marketingversprechen. Entwickelt wurde das neue visuelle System vom Zürcher Studio Johannes Inauen, die strategische Grundlage erarbeitete der Berater Alex Herrmann von HRMN gemeinsam mit dem KSW-internen Team, heisst es in einer Mitteilung.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich eine Unternehmenshaltung in ein gestalterisches System übersetzen lässt. Für Creative Director Johannes Inauen war dabei ein klarer Anspruch leitend: «Menschenzentriertheit ist kein abstraktes Leitbild für einen Neuanstrich, sondern die Grundlage jeder gestalterischen Entscheidung», wird er zitiert. Daraus entstand ein Ansatz, der reale Lebensmomente mit dem klinischen Alltag in Beziehung setzt – nicht als Gegensatz, sondern als Spektrum, das Empathie und medizinische Kompetenz verbindet.

Sichtbar wird das in der Farbsprache: Warme Töne stehen für Nähe und Menschlichkeit, kühle Blautöne für Präzision und Fachkompetenz. Das Prinzip zieht sich durch alle Kommunikationsmittel – einschliesslich eines überarbeiteten Webauftritts, der das neue System konsequent in den digitalen Raum überträgt.

Stratege Alex Herrmann beschreibt den gesellschaftlichen Kontext dahinter: «Menschen erwarten heute mehr als medizinische Kompetenz. Sie wollen ein Spital, das ihnen auf Augenhöhe begegnet und Empathie zeigt.»

Das KSW ist mit rund 5000 Mitarbeitenden eines der grössten Spitäler der Deutschschweiz. Der neue Markenauftritt richtet sich an Patientinnen und Patienten, Zuweisende und Partner gleichermassen. Er soll die Wiedererkennung des Hauses in einem zunehmend kompetitiven Gesundheitsmarkt stärken. (pd/spo)