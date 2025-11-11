Sayhey: Metro-Mitarbeitende werden zu Filmstars

Publiziert am 11.11.2025

Der Film zeigt Mitarbeitende vom Lehrling bis zur Filialleitung in einer Industriehalle. Die Aufnahmen kombinieren Fashion-Ästhetik mit dokumentarischen Elementen und einer Retro-Bildsprache.

«Menschen wollen heute spüren, wer hinter einer Marke steht – und ob sie da reinpassen», wird Svenja Tschannen, Creative Director bei Sayhey, zitiert. Statt typischer Recruitingästhetik entstanden Bilder, die Haltung, Vielfalt und Zusammenhalt transportieren.

Kevin Brunner, Marketing Manager bei Metro Boutique, erklärt: «Unsere Mitarbeitenden machen die Marke lebendig – und genau dieses Gefühl wollten wir im Film spürbar machen: ehrlich, energiegeladen und nah an den Menschen.»

Das Video ist seit November auf der Karriereseite und den Social-Media-Kanälen von Metro Boutique verfügbar. (pd/cbe)