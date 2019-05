Lonza: Michael Gsponer wird Kommunikationsleiter

Lonza hat einen neuen Leiter Kommunikation & Standortmarketing: Michael Gsponer, bisher Senior Communication Manager und Stv. Leiter Kommunikation & Standortmarketing wird ab sofort diese Rolle übernehmen. In dieser Funktion ist er Mitglied im Standortleitungsteam, lokaler Mediensprecher und erster Ansprechpartner in allen Belangen der Öffentlichkeitsarbeit, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Gsponer ist seit über zehn Jahren bei Lonza tätig, davon fünf Jahre in der Kommunikationsabteilung. Zuvor arbeitete er im Bereich Human Resources bei Lonza sowie im Bereich Kommunikation und Marketing bei anderen Unternehmen. Gsponer ist Betriebsökonom FH und absolvierte an der Fachhochschule Nordwestschweiz den Master in Corporate Communications Management. (pd/eh)