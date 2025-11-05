FDP: Michael Schoy wird Kampagnenleiter

Publiziert am 05.11.2025

Die FDP holt Michael Schoy zurück: Der Kommunikationsprofi übernimmt ab März 2026 die Kampagnenleitung Deutschschweiz im Generalsekretariat der Partei. Schoy war bereits von 2017 bis 2021 als stellvertretender Leiter Kommunikation für die FDP tätig, bevor er zu Interpharma wechselte.

Schoy stösst zu einem Team, das die Partei in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat. Neben Adrian Michel, stellvertretender Generalsekretär, und Alexis Mendes gehört auch Videohost Elisa Strebel dazu. Deren Social-Media-Videos gegen die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso erreichten nach Angaben der Partei über eine Million Menschen.

Die FDP begründet in einer Mitteilung den Ausbau ihrer Kampagnenfähigkeit mit der erfolgreichen digitalen Mobilisierung linker Parteien bei jüngsten Abstimmungen. SP und Grüne hätten insbesondere im digitalen Raum stark mobilisiert, etwa beim Ja zur 13. AHV-Rente und beim Nein zum Ausbau der Nationalstrassen. Die FDP setzt nun verstärkt auf Petitionen und sogenanntes Crowdlobbying, um ähnliche Reichweiten zu erzielen. (pd/cbe)