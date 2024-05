Dynamics Group: Michael Willi wird Senior Partner

Publiziert am 13.05.2024

Der neu Partner bringt langjährige Erfahrung als Leiter globaler Public Affairs Organisationen auf Konzernleitungsebene internationaler Unternehmen mit, schreibt Dynamics Group in einer Medienmitteilung.

Michael Willi war unter anderem Chief Communications Officer von Novartis und UBS. Er verfüge über umfassende Kompetenzen in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien in den Bereichen Finanz- und Unternehmenskommunikation, Corporate und Employer Branding, Unternehmenskultur, Transformationsmanagement, Krisen- und Konfliktmanagement, ESG und Stakeholder Engagement in einer komplexen und fragmentierten Welt.

Michael Willi wird das Büro der Dynamics Group in Basel mit den Partnern Daniel Piller und Jonathan Seabrook verstärken. (pd/nil)