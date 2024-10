Ref. Kirche Zürich: Michele Paparone neu in Kommunikation

Michele Paparone ist nicht mehr am Ringier-Hauptsitz an der Dufourstrasse sowie im Medienpark an der Flurstrasse in Zürich anzutreffen. Seit Anfang Oktober ist der 45-Jährige stellvertretender Bereichsleiter Kommunikation bei der reformierten Kirche Zürich.

«Ich bin seit gut 20 Jahren in der Kommunikation tätig. Die ersten sieben Jahre war ich im Kulturbereich für Lucerne Festival und die Salle Modulable tätig. Danach arbeitete ich 13 Jahre in der Medienbranche, davon elf Jahre bei der TX Group und zwei Jahre bei Ringier», so Paparone auf Anfrage von persoenlich.com. «Als ich von der Stelle bei der reformierten Kirche Schweiz hörte, fand ich es sehr reizvoll, eine neue Herausforderung in einem für mich neuen Bereich anzunehmen. Ich freue mich, künftig für und in der reformierten Kirche Zürich zu kommunizieren und mich vermehrt sozialen und gesellschaftlichen Themen zu widmen.»

Michele Paparone startete im September 2022 als Senior Communications Manager und Mediensprecher bei Ringier (persoenlich.com berichtete).