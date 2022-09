Ringier: Michele Paparone neu im Kommunikationsteam

Paparone betreut seit dem 1. September als Mediensprecher Ringier Axel Springer Schweiz (Rasch). Zudem wird er als Senior Communications Manager Kommunikationsprojekte für die Ringier-Gruppe leiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Paparone sei ein ausgewiesener Kommunikator. Über ein Jahrzehnt war er in der Unternehmenskommunikation der TX Group tätig und verantwortete in dieser Zeit insbesondere die finanzielle Berichterstattung aus kommunikativer Sicht sowie Projekte auf Gruppenstufe. Zuvor kommunizierte der 43-Jährige im Bereich Kultur für das international ausgerichtete Lucerne Festival sowie für das Projekt Salle Modulable.

«Ich freue mich sehr, dass Michele Paparone mein Team verstärkt. Er ist ein ausserordentlich erfahrener Kommunikationsfachmann, der bestens zu uns passt. Bereits in der Vergangenheit konnte ich in Zusammenarbeit mit ihm verschiedene Kommunikationsprojekte erfolgreich abschliessen», wird Johanna Walser, Chief Communications Officer Ringier, in der Mitteilung zitiert.

Michele Paparone wird am Ringier-Hauptsitz an der Dufourstrasse sowie im Medienpark an der Flurstrasse anzutreffen sein. «Mich beeindruckt, wie Ringier in den letzten Jahren international gewachsen ist und wie die digitale Transformation kohärent und dezidiert vorangetrieben wurde. Daher ist es mir eine grosse Freude, die weitere Entwicklung der Rasch-Titel sowie von Ringier gemeinsam mit Johanna Walsers Team kommunikativ zu begleiten.» (pd/cbe)