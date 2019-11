Swissgrid: Michelle Roth wird Kommunikationschefin

Die neue Leiterin Communication & Stakeholder Affairs von Swissgrid heisst Michelle Roth. Die 43-Jährige wird ihre Funktion per 6. Januar 2020 antreten und direkt an CEO Yves Zumwald berichten. In ihrer neuen Funktion ist Roth für die Weiterentwicklung der Positionierung von Swissgrid bei allen Anspruchsgruppen der nationalen Netzgesellschaft verantwortlich. Dazu gehören unter anderem Medienarbeit, interne Kommunikation, Digitale Kommunikation, Public Affairs, Netzprojektkommunikation und die Pflege der Kontakte zur Energiebranche.

Roth verfüge über einen fundierten Leistungsausweis und langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Kommunikationsfunktionen bei Unternehmen in der Energiebranche und Industrie, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Von 2012 bis 2019 war sie bei ABB Schweiz, davor vier Jahre im Axpo Konzern.

Roth folgt auf Irene Fischbach, die das Unternehmen per Ende Jahr verlässt, um sich im Ausland eine Aus- und Weiterbildungszeit zu nehmen. (pd/eh)