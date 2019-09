Flughafenregion Zürich: Microsoft neu im Wirtschaftsnetzwerk

Microsoft Schweiz ist neu Teil des Wirtschaftsnetzwerks Flughafenregion Zürich (FRZ). Offiziell wurde Microsoft als 555. FRZ-Mitglied gefeiert. Allerdings zählt FRZ inzwischen bereits über 600 Mitglieder, wie es in einer Mitteilung heisst. Nichtsdestotrotz war FRZ-Präsident René Huber im Rahmen der Urkunden-Überreichung sichtlich erfreut, ein solch hochkarätiges Unternehmen aufzunehmen. 120 Gäste erhielten die Möglichkeit, die Arbeitsräumlichkeiten in Wallisellen zu besichtigen. Danach stand Apéro riche und Networking auf dem Programm.

Microsoft Schweiz beschäftigt in der Schweiz 600 Mitarbeitende, die vorwiegend im Bereich Beratung, Marketing und Vertrieb angesiedelt sind. Allerdings erhält neuerdings auch die Hardware und das Engineering Relevanz: Microsoft hat je ein Cloud-Datencenter in den Regionen Zürich und Genf in Betrieb genommen. (pd/cbe)