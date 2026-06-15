PR/Ticular: Minh Bui übernimmt neue Luxus-Sparte

Publiziert am 15.06.2026

Bui soll die Sparte standortübergreifend führen und die Bereiche Mode, Uhren, Schmuck und Premium Lifestyle verantworten. Er stehe «exemplarisch für exzellente Luxuskommunikation», lässt sich Tallo in der Mitteilung zitieren.

Zuletzt war Bui laut Mitteilung als Marketing & Communication Director bei Cartier in Taiwan tätig. Davor arbeitete er über sechs Jahre für die Uhrenmarke Zenith, wo er vom International PR Manager bis zum Communication Director aufstieg und unter anderem Auftritte an den Branchenmessen Watches & Wonders und der LVMH Watch Week betreute. Frühere Stationen führten ihn zu Calvin Klein Watches + Jewelry innerhalb der Swatch Group sowie in die Genfer und Lausanner Hotellerie.

Buis Einstieg fällt in eine Ausbauphase der Gruppe: Erst am 1. Juni hatte PR/Ticular die Agentur Transp/Rency für Corporate- und Krisenkommunikation lanciert, geführt von Katja Grauwiler und dem früheren RTS-Journalisten Nicolas Rossé. Die Agentur unterhält neben Zürich und Lausanne Standorte in München und Bratislava. (pd/nil)