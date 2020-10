PRfact: Mira Zawrzykraj stösst zur Geschäftsleitung

Per sofort verstärkt Mira Zawrzykraj die Geschäftsleitung von PRfact. Als Managing Partner verantwortet sie neu die internen Bereiche und die Agentur-Performance, heisst es in der Mitteilung. Zawrzykraj ist seit 2008 bei der Agentur im Seefeld tätig und begann als Trainee. Berufsbegleitend absolvierte sie 2017 ein Masterstudium in Kommunikation mit dem Schwerpunkt «Professionelle Medienarbeit» und «Brand Leadership».

«Ich bin sehr stolz, als erste Frau bei PRfact Teil der Geschäftsführung zu sein. Als langjährige Mitarbeiterin weiss ich um die Bedürfnisse der Angestellten und kann diese nun in das Managing Board tragen. Ich freue mich auf die Herausforderung, die Agentur weiter zu entwickeln», so die 36-Jährige.

Mit Laura Scorza Wade unterstützt seit Kurzem eine weitere erfahrene Kommunikationsberaterin das PRfact-Team, heisst es weiter. Ihre Leidenschaft gehört dem Thema Nachhaltigkeit: So verfügt sie über ein Diplom über «Building Business Sustainability» von der IMD Business School und sie ist zudem eine zertifizierte B-Corp-Führungskraft, die Unternehmen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit begleitet.

Der neu geschaffene Service «Nachhaltigkeit» vervollständige neben Media & Public Relations, Digital Marketing sowie Influencer Relations und Live-Marketing das PRfact Portfolio und bietet zudem Anknüpfungspunkte in jeder Branche, schreibt die Agentur. PRfact sieht grosses Potenzial, einzelne Marken und Unternehmen in diesem Bereich zu beraten.(pd/wid)