Brand Affairs: Mischa Keller wird Associate Partner

Die Marketing- und Kommunikationsagentur Brand Affairs ernennt Mischa Keller per 1. Juli 2023 zum Associate Partner, wie es in einer Mitteilung heisst. Keller ist seit 2015, mit einem zweijährigen Unterbruch auf Unternehmensseite, bei der Agentur tätig und ist unter anderem für die Betreuung und Weiterentwicklung von Mandaten in der IT- und Mobilitäts-Branche zuständig. Zu seinen Klienten gehören Unternehmen wie Harley-Davidson oder Trend Micro.

Reto Zangerl, Managing Partner von Brand Affairs: «Mit Mischa Keller stösst ein langjähriger Weggefährte aus dem Kernteam zur erweiterten Geschäftsleitung von Brand Affairs. Wir freuen uns sehr über diesen Schritt und legen damit eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Agentur.»

Mischa Keller stiess 2015 erstmals zur Agentur. Zwischen 2019 und 2021 verantwortete er als Stellvertretender Leiter Marketing-Kommunikation und Pressesprecher bei Studer die gesamte Medienkommunikation sowie das weltweite Werbebudget. Keller hält einen MSc in Business Administration mit Vertiefung in Corporate/Business Development von der Berner Fachhochschule. (pd/wid)