Seed hat für die Swiss Travel System zwei Imagefilme realisiert. Im Fokus steht der öffentliche Verkehr, welcher Reisende in die schönsten Ecken der Schweiz bringt, heisst es in der Mitteilung dazu. Swiss Travel System ist eine Tochterfirma von SBB und Schweiz Tourismus. Sie hat die Aufgabe, den Schweizer ÖV international zu vermarkten. Der Imagefilm soll internationale Gäste dazu anregen, die Schweiz mit dem öffentlichen Verkehr zu entdecken.

Der zweite Film bewirbt die Grand Train Tour of Switzerland, eine mehrtägige Zugreise zu den schönsten Destinationen der Schweiz. Die zwei Geschichten werden allein visuell erzählt und funktionieren damit sprachneutral.





Seed hat die beiden Filme in enger Zusammenarbeit mit Swiss Travel System entwickelt und realisiert. Sie werden ab sofort in je zwei Versionen im internationalen Marketing, als Einleitung bei Präsentationen, in Reisebüros und an Bahnschaltern sowie über diverse Online-Kanäle eingesetzt. Regie führte Xaver Walser.

Verantwortlich bei STS AG: Nadia Ficer, Isabella Ignacchiti, Michelle Kälin, Sandra Scheidegger, Andreas Niederhauser; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication AG: Xaver Walser (Regie, Kamera), Spacetrain (Musik), Claudio Garovi (Produktionsleitung), Marco Valpiani (Produzent). (pd/wid)