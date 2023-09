Suan: Mit geballter Power in die Zukunft

Die zur Swiss Automotive Group (SAG) gehörenden Marken Derendinger, Technomag, E. Klaus, Normauto und Matik schliessen sich unter der neuen Marke «Derendinger» zusammen. Herausgekommen ist eine völlig neue Markenwelt, wie es in einer Mitteilung der Agentur Suan heisst. Die Zusammenlegung der fünf Marken sei ein Meilenstein in der über 90-jährigen Unternehmensgeschichte von Derendinger – und die konsequente Fortführung des Wegs, den die Swiss Automotive Group seit 2009 beschreite.

Gemeinsam Farbe bekennen

Gemeinsam mit der Kundin überarbeitete Suan die Markenstrategie und gestaltete die Zielgruppen aus. Auf dieser Basis entstand ein völlig neuer Brand, der laut Mitteilung «bei der Firma Derendinger und auch ihren Kundinnen und Kunden Begeisterung auslöste». Denn mit dem neuen Erscheinungsbild vollziehe Derendinger einen radikalen optischen Schnitt.

Was als erstes ins Auge springt, ist die knallige Farbe: Lime. Ein kräftiges Gelb mit einer Prise Grün. «Die Farbe steht für Dynamik, Zukunftsorientierung und Engagement. Alles Werte, die perfekt zur neuen Marke passen», so Suan. Mit dem mutigen frischen Farbakzent hebe sich der Schweizer Marktführer im Fahrzeugteile-Aftermarket deutlich von der Konkurrenz ab. Dies umso mehr in einer Branche, die traditionell von den Farben rot und blau beherrscht werde. Das farbliche Alleinstellungsmerkmal sorge für eine schnelle Wiedererkennbarkeit und stärke die interne und externe Identifikation mit der neuen Marke.

Der neue dreisprachige Claim «Power für deine Werkstatt» soll Leistungsorientiertheit und Kompetenz unterstreichen. Die neue Corporate Language vermittelt laut Communiqué Sympathie durch Authentizität, dem Du und einer unkomplizierten Sprache.

Die Bildwelt zeigt die Menschen hinter Derendinger nahbar in ihrem Alltag. Durch den gezielten Einsatz von Tiefenunschärfe und besonderen Perspektiven werden die Betrachterinnen und Betrachter «direkt in die Situation katapultiert», so die Agentur. Die neue Arbeitsbekleidung sorge für die Lime-Akzente im Bild.

Von der Imagebroschüre bis zum neuen Design der Fahrzeugflotte, vom Briefpapier bis zum Webauftritt: Suan begleitete Derendinger auch in der Umsetzung aller Kommunikationsmittel, welche die konsequente Zukunftsorientiertheit und Innovationskraft von Derendinger zum Ausdruck bringen sollen. Der Auftakt des öffentlichen Auftrittes war am 1. September an der Messe Swiss Automotive Show in Fribourg. (pd/cbe)