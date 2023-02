Der Wettbewerb um ausgebildete Fachkräfte erfordere mitunter unkonventionelle Massnahmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Stiftung Tilia macht mit der neuen, mit einer Prise Humor gespickten Social-Media-Kampagne auf diesen Mangel aufmerksam und zeigt, dass hier Menschen am Werk sind, die nicht so schnell aus der Fassung zu bringen sind. Mit rund 700 Mitarbeitenden ist Tilia ist die Spezialistin für komplexe Langzeitpflege mit hohem Pflegestufenschnitt und gehört zu den grössten Arbeitgebern in der Langzeitpflege im Grossraum Bern.

Die Kampagne setzt auf drei Mitarbeitende, die im privaten Setting inmitten einer Handlung, die einen anderen Verlauf als geplant nimmt, gezeigt werden. Unterstützt wird die Kampagne durch diverse Social-Media-Beiträge und eine Recruiting-Plattform für einen vereinfachten Bewerbungsprozess. Verantwortlich für die Recruiting-Kampagne ist die Berner Marken- und Kommunikationsagentur Werbelinie.

Verantwortlich bei der Stiftung Tilia: Doris Brunner Müller (Ressortleiterin Personal), Cindy Schwab (Leiterin HR), Andrea Stüdeli (Leiterin Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Werbelinie (Idee, Kreation, Umsetzung und Projektleitung): Marcel Steinmann (Gesamtverantwortung, Beratung), Tanja Aebli (Copywriting), Patrick Kuhn und Stefanie Burri (Grafik); Produktion Spots (Regie, Kamera, Schnitt): Bildsektor (Mathieu Gabi, Martin Wabel); Fotografie: Nick Steinmann. Cubetech: Kevin Kyburz (Leiter Digital Marketing), Anna Gottschalk (Beratung). (pd/mj)