Nach der umfassenden Strategieentwicklung im vergangenen Jahr wird 2022 die neue Positionierung der Marke Migros Bank als Universalbank auf breiter Front ausgerollt. Dafür verantwortlich zeichnet Hotz Brand Consultants, wie es in einer Mitteilung heisst.



«In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit den Kundenerwartungen, der Zukunftsstrategie und den Besonderheiten der Migros Bank auseinandergesetzt. Dabei wurde klar, dass die Marke einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der Bank leisten kann», wird Chris Steinacker, Geschäftsführer von Hotz Brand Consultants, zitiert. «Die neue Markenstrategie fördert die fokussierte Weiterentwicklung des Leistungsangebots der Bank für alle Zielgruppen und Lebenssituationen im digitalen und analogen Kontext.»

In den vergangenen Monaten konnte das Experience-Team von Hotz Brand Consultants bereits zahlreiche Weiterentwicklungen des Markenerlebnisses umsetzen, weitere folgen im Laufe des Jahres.

Als Beratungsunternehmen für wirkungsvolle Markenführung durfte Hotz Brand Consultants die strategische Markenevolution der Migros Bank ganzheitlich konzipieren und implementieren. Basierend auf umfassenden Analysen und intensiver Auseinandersetzung mit den Kundenerwartungen wurde eine Strategie entwickelt, die das Credo des Migros-Gründers Gottlieb Duttweiler – «die Banken sollen den Dienst am Menschen ins Zentrum stellen» – aufgreift. Die Migros Migros sol zur Bank für die Menschen werden. «Zugänglich. Handfest. Engagiert», heisst es in der Mitteilung dazu.

Im Kern der Weiterentwicklung steht eine Werthaltung, die die Migros Bank seit ihrer Gründung prägte, und die nun konsequent über alle Leistungen und Kontaktpunkte der Bank hinweg spürbar gemacht wird. In den vergangenen Monaten wurden hierfür die Mitarbeitenden geschult, wie sie die Marke als «Werkzeug» für ihre tägliche Arbeit einsetzen können – untereinander und im Kundenkontakt. Gleichzeitig wurde das Brand Experience Design weiterentwickelt und an ersten Touchpoints angewendet - darunter die Filialen in Genf und Zürich, die Bankkarten sowie ein breites Spektrum an Kundenkommunikationen.

«Wir haben uns bewusst für einen Soft-Launch des neuen Markenauftritts entschieden, um die Umstellung effizient und ressourcenschonend zu gestalten. Mit der Strategie und dem Designkonzept von Hotz Brand Consultants haben wir dafür die ideale Basis geschaffen. Dieses Vorgehen erlaubt es uns, die moderne und flexible Marke bei den Mitarbeitenden zu verankern und nach aussen schrittweise in überzeugende Erlebnisse zu übersetzen», wird Gwen Walbert, Head Marketing, Product-Development & Management Migros Bank, zitiert.

Konstant weiterentwickeln

«Die aktuelle Weiterentwicklung der Marke Migros Bank ist ein Meilenstein und gleichzeitig ein Auftakt. Es gibt bereits heute klare Vorstellungen davon, wie sich die Marke in den kommenden Jahren fortentwickeln kann, um dauerhaft für alle Zielgruppen und in allen Kanälen attraktiv zu bleiben», erklärt Daniel Severin, der die Design Direction auf der visuellen Markenentwicklung hatte. «Der Strategie und dem Markenauftritt liegt ein zukunftsfähiges, adaptives Konzept zugrunde, mit dem sich die Marke evolutiv und aus eigenem Antrieb weiterentwickeln kann.»

Verantwortlich bei Hotz Brand Consultants: Chris Steinacker (Geschäftsführer, Chief Strategist); Patrick Ensslin (Brand Experience Director); Daniel Severin (Design Director); Judith Schulte (Senior Brand Impact Manager); Michaela Bossard (Brand Impact Manager); Michel Schibler (Brand Impact Manager); Marc Uebelhart (Brand & Motion Designer), Lia Haferl (Junior Brand Designer), Katja Blöchinger (Consultant, Calydo), Elisa da Costa (Project Manager) (pd/wid)

Lesen Sie dazu auch das Interview mit Chris Steinacker, Geschäftsführer von Hotz Brand Consultants.